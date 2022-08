Conferenza stampa Casale LIVE: le parole del difensore della Lazio che si presenta a tifosi e giornalisti

Iniziano la presentazioni dei nuovi acquisti in casa Lazio. I primi saranno Nicolò Casale e Matteo Cancellieri che dalla sala stampa a Formello si presenteranno a tifosi e giornalisti. Lazionews24.com seguirà LIVE le dichiarazioni dei due giocatori. Di seguito le parole del difensore.

ULTIMA PARTITA COL VERONA CONTRO LA LAZIO – «L’ultima partita di campionato ho giocato contro la Lazio, sapevo che c’era questo interesse. Ma sono andato in campo senza pensarci. In pochissimi mesi mi sono ritrovato qua e sono felicissimo, l’ho voluto fortemente».

STEP PER LA CARRIERA – «È un trasferimento importantissimo, è una grande step per la mia carriera due stagioni fa giocavo in Serie B. Devo dimostrare ancora tanto».

RUOLO – «Sono un jolly difensivo perché ho fatto tutti i ruoli della difesa. Ho fatto anche il quinto, non è il mio ruolo ma mi sono adattato. Ora mi devo adattare velocemente, ma con un grande allenatore come Sarri sarà facile».

XXX – «Passare dalla difesa a cinque a quattro c’è differenza, soprattutto se vieni da una stagione in cui ha giocato in modo totalmente differente. Con Dionisi ho giocato a quattro, l’obiettivo è adattarsi».

NAZIONALE – «La Nazionale è il sogno di ogni calciatore».

SARRI – «Sarri mi ha voluto fortemente, la sua presenza mi ha spinto molto a venire qui. Con lui tanti difensori in passato sono cresciuti».

ACCOGLIENZA TIFOSI – «La tifoseria è molto calorosa, l’accoglienza è stata bellissima. Un’emozione indescrivibile».

