Conferenza stampa Carvalhal: «Affrontiamo la migliore squadra della competizione, ma cercheremo di vincere» - Lazio News 24

Conferenza stampa Carvalhal, le parole del tecnico del Braga alla vigilia della sfida di Europa League contro la Lazio

Carlos Carvalhal, tecnico del Braga, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani sera contro la Lazio, ultima del girone di Europa League. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Affrontiamo la squadra migliore di questa competizione. Hanno sempre segnato più di due gol fuori casa, e ce ne rendiamo conto. Dobbiamo vincere per andare avanti. Il primo obiettivo è vincere, il secondo è passare al turno successivo e il terzo è mantenere i livelli di coesione, spirito di squadra e solidarietà tra tutti. Siamo pronti ad affrontare il meglio che la Lazio può offrire. Non sembra che ci sarà molta rotazione, ci saranno 11 giocatori abituati al campionato italiano. Potrebbero esserci altre assenze importanti per noi. Noi ce la metteremo tutta, lottando con i giocatori che abbiamo per vincere».

PRESSIONE DELLA COMPETIZIONE – «La bravura c’è, a volte la pressione si fa sentire, ma a questo livello non c’è decompressione. Non ci aspettiamo una pressione eccessiva o una decompressione. A questo livello, è ovvio che si cercherà di vincere. È l’unica cosa che possiamo controllare, cioè cercare di vincere la partita. Chissumba? È pronto, come tutti i giocatori convocati. Ci sono diversi giovani che faranno parte della rosa».