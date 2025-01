Conferenza stampa pre Braga Lazio: ecco chi parlerà con Baroni alla vigilia

Conferenza stampa pre Braga Lazio, ecco il tesserato che interverrà insieme a Baroni per presentare la gara

La Lazio nel pomeriggio lascerà la Capitale per la sfida europea di domani contro il Braga. In serata, presso la sala stampa de l‘Estádio Municipal de Braga, Marco Baroni parlerà ai cronisti per presentare l’incontro di Europa League assieme ad un tesserato.

Si tratta del difensore Alessio Romagnoli, che analizzerà il match contro i portoghesi, valido per l’ottava e ultima giornata del girone della competizione.