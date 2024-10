Conferenza stampa Baroni: «Tavares non era nelle condizioni di continuare. Non voglio parlare di Var»

Conferenza stampa Baroni: le dichiarazioni del tecnico dopo il match dell’ottava giornata di Serie A 2024/25

(inviato all’Allianz Stadium) – Marco Baroni in conferenza stampa dopo Juve Lazio. Le sue dichiarazioni dopo il match dell’ottava giornata di Serie A.

VAR – «Io voglio parlare solo della partita. Ho visto una prestazione convincente, la squadra ha fatto la partita che volevamo. Poi c’è stato questo episodio dopo 20 minuti. La squadra ha mantenuto un blocco basso, con personalità, compattezza ed equilibrio. Faccio i complimenti ai ragazzi. Non usciamo da questa gara a mani vuote ma con consapevolezza maggiore».

CAMBIO DI DIA – «È arrivato due giorni fa e il primo giorno non si è allenato perché ha fatto 19 giorni di viaggio. Sugli esterni nel primo tempo abbiamo fatto un buon lavoro con Isaksen e Zaccagni anche se non era facile gestire l’inferiorità numerica. La Juve non è mai entrata centralmente ma sugli esterni, purtroppo c’è stato questo infortunio e dispiace. Bisogna alzare la testa».

NUNO TAVARES – «Stavo facendo il cambio di Gila ma il ragazzo è andato a terra e non era nelle condizioni di continuare. Solo crampi».

GIOCO – «Mi tengo questa Lazio perché ha sempre creato tante situazioni da gol attraverso il gioco. Siamo una squadra che ha preso pochi tiri in porta ma in quella situazione avrei preferito non prendere gol. Nella difficoltà ho visto una qualità della squadra che ancora non conoscevo ed è una crescita importante».