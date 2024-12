Conferenza stampa Baroni, ecco quando parlerà il tecnico alla vigilia di Ajax Lazio

Ecco quando Baroni interverrà nella conferenza stampa pre gara tra Ajax e Lazio

Di seguito il comunicato diramato dalla Lazio.

COMUNICATO– Domani, mercoledì 11 dicembre, il tecnico biancoceleste Marco Baroni e un tesserato biancoceleste interverranno in conferenza stampa alle ore 18:45, presso la sala stampa della Johan Cruijff Arena, per presentare la gara Ajax-Lazio, valida per la 6a giornata della prima fase della UEFA Europa League.

I biancocelesti, in precedenza, scenderanno in campo alle 11:00, presso l` S.S. Lazio Training Center di Formello, per l’allenamento aperto ai media per i primi 15 minuti.