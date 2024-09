Juve, Conceicao si PRESENTA: «Ho parlato con mio padre. Mi ha detto QUESTO sulla Serie A». Le parole del nuovo calciatore bianconero

Intervenuto in conferenza stampa, Francisco Conceicao si è presentato come nuovo acquisto della Juventus. Tra le altre cose, il portoghese ha parlato dei consigli che ha ricevuto da papà Sergio, ex giocatore della Lazio. Queste le sue dichiarazioni:

CONSIGLI DI PAPA’ SERGIO – «Ovviamente ho parlato con mio padre del calcio italiano anche se lui ha giocato qui molti anni fa, oltre 20 anni. Il calcio italiano è stato e sarà sempre competitivo, è uno dei migliori al mondo. Ci sono sempre i migliori giocatori, con grande qualità, ha alta competitività. È il campionato perfetto per mettere in mostra le mie qualità».

