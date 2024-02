Compleanno Immobile, la Lazio scherza così con Ciro: accoglienza a Formello tutta da ridere – VIDEO

Compleanno Immobile, la Lazio scherza con il suo capitano: ecco la speciale accoglienza per lui in quel di Formello

Compleanno speciale per Ciro Immobile, con anche la Lazio che si è ovviamente unita agli auguri per il suo capitano.

Un’accoglienza speciale oggi per Ciro in quel di Formello, salutato molto “calorosamente” dai compagni che lo attendevano in campo.