Compleanno Cataldi, arriva l’OMAGGIO della Lazio: sui social è apparso quel VIDEO

Compleanno Cataldi, sui social arriva l’omaggio da parte della Lazio al centrocampista: quel VIDEO ha fatto il giro del web

Danilo Cataldi compie oggi 30 anni e la Lazio, dal canto suo, ha voluto omaggiare il centrocampista facendogli gli auguri sui social.

Ma non solo perchè, infatti, il club biancoceleste ha poi raccolto in un video tutti i 10 gol realizzati dal calciatore con la società capitolina, tra cui quello in Supercoppa alla Juve e quello nel 3-0 rifilato alla Roma.