Como Lazio, attenzione al fattore Sinigaglia, il dato sul campo dei lariani

Como Lazio, attenzione al fattore campo: la squadra di Cesc Fabregas in casa non perde da molto tempo: ecco quando

Como Lazio è una gara meno semplice di quanto racconta la classifica e il fatto, come riportato dal Messaggero, è che i lariani sanno sfruttare a proprio vantaggio il giocare tra le mura domestiche: la squadra di Fabregas infatti non perde in casa dallo scorso gennaio.

In quell’occasione vinse l’Ascoli 2-0, con i gol di Mendes e l’autorete di Cassandro. Da lì in poi la squadra ha sempre fatto almeno un punto al Sinigaglia: anche in questo campionato sono arrivati in casa due pareggi – con Bologna e Parma, e una vittoria contro il Verona.