Como Lazio, la squadra di Fabregas come arriva alla sfida: il dato

Como Lazio, una gara da non sottovalutare. Come arriva alla decima giornata la squadra di Fabregas al momento 13esima in classifica

Como-Lazio è una gara senza dubbio da non sottovalutare per mister Marco Baroni. La squadra di Cesc Fabregas, attualmente decima in classifica in Serie A è reduce tra gare senza vittoria. Nelle ultime tre con Torino, Parma e Napoli è arrivato un solo punto, al Sinigaglia contro gli emiliani.

Allargando però la sfera alle ultime cinque giornate troviamo due successi con Atalanta ed Hellas Verona.