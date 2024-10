Como Lazio, altra assenza per Baroni dopo Zaccagni? Le ultime da Formello

Como Lazio, oltre a Zaccagni un’altra assenza per Maroc Baroni in vista della trasferta Lariani: oltre a Zaccagni mancherà anche lui

In vista di Como Lazio Marco Baroni dovrà fare a meno, oltre che di Mattia Zaccagni – che ha lavorato a parte – anche di Nicolò Rovella.

Durante la rifinitura a Formello il centrocampista si è fermato perchè ha sentito un fastidio muscolare e per questo motivo Baroni e il suo staff avrebbero deciso di lasciarlo a riposo per la trasferta comasca e non arrecare ulteriori danni.

