Allenamento Lazio, la strategia di Baroni per la sfida col Como. Il report

Allenamento Lazio, le ultime in vista della partita di domai contro il Como. Tutti i dettagli

Baroni pensa, i cambi potrebbero essere contati, salvo sorprese non ci sarà un turnover massiccio. Soltanto due modifiche rispetto alla formazione della Lazio schierata con il Genoa: Tchaouna per Isaksen e Pedro per Dia. Intanto una notizia dall’infermeria: Zaccagni non ha svolto la rifinitura coi compagni. Ieri il capitano aveva lavorato a parte, oggi invece non si è visto sul campo. In vantaggio Noslin, quindi, per la fascia sinistra.

Romagnoli, di rientro dalla squalifica, potrebbe partire dalla panchina: testata la coppia Patric-Gila. Anche i terzini potrebbero non essere toccati: Marusic a destra e Tavares a sinistra, sono le altre possibili conferme arretrate. A centrocampo Guendouzi ha risposto presente (ieri a parte) e viaggia verso una nuova titolarità e affiancherà Rovella. Sulla trequarti toccherà a Pedro. Il centravanti sarà Castellanos, la staffetta con Dia dipenderà naturalmente dal risultato. A destra Tchaouna favorito su Isaksen, il francese cerca ancora il primo colpo con la Lazio.