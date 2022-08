Como, Fabregas: «Ecco cosa mi ha convinto. Vogliamo la Serie A»

Cesc Fabregas ha parlato in una lunga intervista a MARCA: le parole del nuovo giocatore del Como

OBIETTIVO PROMOZIONE- «Da quando sono arrivato a Como tutti mi dicono la stessa cosa: che questa è la Serie B più difficile di tutti i tempi. Per questo ci siamo dovuti rinforzare bene per provare a raggiungere la promozione, che è il chiaro obiettivo del club nei prossimi due o tre anni. In questa stagione dobbiamo competere al massimo per regalare presto ai tifosi quella gioia».

AVVENTURA TOTALE – «La cosa che più mi ha convinto è il progetto globale che mi hanno offerto: continuare a giocare a buon livello, essere azionista del club e vivere una città molto bella. I bambini andranno in una scuola Svizzera e io posso preparare il mio futuro prossimo da allenatore prendendo il patentino».