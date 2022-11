Come cambiano le quote della Lazio dopo la vittoria nel Derby

Ecco come cambiano le quote della Lazio, dopo la vittoria del derby: ora la squadra deve dimostrarsi grande per arrivare in Champions

Il primo Derby della Capitale della nuova stagione è andato in scena e, dopo una dura battaglia in mezzo al campo, a spuntarla è stata la Lazio per 0-1. I ragazzi di Maurizio Sarri hanno giocato senza ombra di dubbio una partita molto intelligente, riuscendo a portare a casa tre punti pesantissimi per la corsa alla Champions League. A deciderla Felipe Anderson al 29esimo del primo tempo.

Si tratta di una vittoria molto importante, non solo in virtù dell’alto tasso emozionale che ha per i tifosi delle due squadre, ma anche per l’andamento della Serie A, con i biancocelesti che si candidano con prepotenza ad un posto in Champions League, mentre i giallorossi rallentano, venendo raggiunti dalla Juventus al quinto posto.

Sul derby Roma-Lazio si sono pronunciati anche i bookmakers e le principali agenzie, operatori molto affidabili per fare scommesse online con PayPal, individuando nella squadra di José Mourinho la possibile vincitrice. Non a caso le loro quote erano molto più basse rispetto a quelle della Lazio, peccato che alla fine il pronostico è stato totalmente ribaltato con una vittoria che inevitabilmente cambierà l’andamento delle due squadre e non solo! Infatti sempre gli esperti dei pronostici hanno aggiornato le proprie quote sul raggiungimento degli obiettivi delle squadre. Come saranno cambiate quelle della rosa di Maurizio Sarri? Scopriamolo!

Lazio, una vittoria che vale un posto in Champions League

Una vittoria di carattere e che pesa come un macigno. La Lazio di Maurizio Sarri in questa stagione è una vera macchina da battaglia e dopo aver sconfitto i “nemici” giallorossi, si apprestano ad essere tra le quattro squadre pronte ad approdare in Champions League. In fondo è questo l’obiettivo che giocatori, dirigenza e allenatore hanno prefissato per questa stagione e che al momento sembra alla loro portata.

Chiaramente bisognerà fare i conti con il campo, vero giudice del loro destino. Nel mentre si aspetta il verdetto, non si può fare altro che consultare le quote dei principali bookmakers, da sempre un indicatore per capire come sta andando il cammino in campionato. Rispetto alla settimana scorsa, la Lazio ha guadagnato terreno per un posto in Champions, attestando a 2,50 come quota, rispetto ai 4 di pre-Derby. Un bel balzo in avanti che accende i riflettori sui biancocelesti. Ci si aspetta di vedere uno scontro tra le due rivali anche in questo senso, visto che i ragazzi di Mourinho sono anche loro a 2,50 nelle previsioni degli esperti.

Sempre prendendo in considerazione il ragionamento fatto dai bookmakers, Immobile e compagni dovranno sbaragliare la concorrenza di Inter, Juventus e Atalanta. I due club storici del calcio italiano, nonostante un avvio difficile sono le favorite per andare nell’Europa che conta, con rispettivamente 1,30 e 1,70, mentre i bergamaschi sono fermi a 2,40.

Ora viene da chiedersi: c’è la farà la Lazio ad arrivare all’ambita Champions League? Analizzando quel che sta succedendo, si tratta sicuramente di un obiettivo alla loro portata. Certamente la Juventus sta recuperando e i nerazzurri non potranno continuare a viaggiare in anonimato in Serie A. Ecco quindi che bisognerà continuare a spingere per dimostrare di essere grandi!