Felipe Anderson mattatore del derby: lo aveva promesso a Lotito

Felipe Anderson ha deciso il derby mantenendo la promessa fatta a Claudio Lotito nel ritiro di sabato a Formello

Felipe Anderson è stato il grande mattatore della Lazio nel derby vinto ieri contro la Roma. Il brasiliano, schierato ancora una volta da falso 9 in assenza di Ciro Immobile, ha punito i giallorossi nell’unica distrazione difensiva del primo tempo indirizzando la sfida sui binari giusti, quelli che poi hanno portato ad una vittoria di cuore e orgoglio più che di gioco.

Come riporta Il Messaggero, Pipe ha così mantenuto la promessa che aveva fatto a Lotito nel ritiro di sabato a Formello: decidere la stracittadina, dimenticare la sconfitta contro il Feyenoord e non far rimpiangere l’assenza del bomber con la maglia numero 17. Il presidente se lo è coccolato negli spogliatoi: «Sei un fenomeno», il commento di Lotito. Di certo nessuno oggi è disposto a dargli torto.