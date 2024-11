Colonnese giudica la Lazio: «Vedo molte similitudini con la Fiorentina di Palladino, ecco perchè»

Colonnese, l’ex difensore si esprime riguardo i biancocelesti paragonandoli alla Fiorentina e rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – Lazio e Fiorentina? Vedo dei punti di contatto perché è stato fatto un mercato che ha determinato due rose importanti. La Fiorentina soprattutto davanti ha trovato qualcosa che non aveva da tempo, un ragazzo che vuole fare sfaceli e che vuole recuperare il tempo perso. La squadra gioca per lui e sfrutta le sue qualità al massimo in quanto a esplosività e concretezza