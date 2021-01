Collina assicura: «Lavoriamo per ridurre i tempi d’attesa del VAR»

Pierluigi Collina ha parlato in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera: queste le sue parole sul VAR

Pierluigi Collina ha parlato in una lunga intervista al Corriere della Sera delle novità per gli arbitri per la prossima stagione. Queste le sue parole sul VAR.

VAR – «Tempi di attesa lunghi? Viene considerato lungo anche per una scarsa abitudine, in altri sport la pausa è vissuta in maniera normale. L’obiettivo a cui lavoriamo è ridurre i tempi di attesa, ma è difficile abbinare fretta e qualità. Alla fine quello che conta è che la decisione sia giusta».