Cluj, Petrescu: «La Lazio ha fatto la stessa partita di Ferrara. Al ritorno…»

L’allenatore del Cluj Dan Petrescu ha analizzato la vittoria contro la Lazio nella conferenza stampa post-partita

Imponendosi 2-1 sulla Lazio, il Cluj ha iniziato al meglio la sua avventura europea, portandosi in cima alla classifica del girone. L’allenatore della compagine romena, Dan Petrescu, ha analizzato la gara in conferenza stampa: «I risultati sono buoni, i giocatori amano lo stadio pieno come questa sera, l’atmosfera è stata importante. La Lazio ha sottovalutato la partita? Non credo, al gol sembravano contenti. Modulo? Ho cambiato perché i giocatori hanno capito che dovevano fare qualcosa di più dalla distanza, nel secondo tempo».

PREPARAZIONE – «Ho preparato molto bene la partita, mandando anche degli scout a osservare la Lazio. Poi però le gare non vanno sempre come le prepari. La Lazio meritava nove punti in campionato e oggi ha fatto la stessa partita di Ferrara con la Spal. Primo tempo molto buono, secondo tempo così e così. Credo comunque che l’abbiamo vinta noi, non che l’hanno persa loro. Il modulo oggi era volto a limitare con tre centrali i due attaccanti forti che avevano. E’ andata bene, ma io preferisco il 4-3-3. Al ritorno poi sarà un’altra partita, ora ci conoscono anche loro».