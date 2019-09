Cluj-Lazio, dove seguire diretta TV e Live Streaming

Dove seguire diretta TV e Live Streaming di Cluj-Lazio, match valido per la 1^ giornata della fase a gironi di Europa League

Cluj-Lazio / Dopo la brutta sconfitta in campionato contro la Spal, la Lazio è pronta ad esordire in Europa League. In attesa di affrontare Celtic e Rennes, i biancocelesti voleranno in Romania per sfidare il Cluj. Quest’ultimo è reduce dalla schiacciante vittoria casalinga contro il Volontari che gli ha permesso di occupare la prima posizione in classifica, a quota 20. Giovedì alle 18.55, la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo allo stadio Constantin Radulescu. Il match è un’esclusiva di Sky, che ha acquisito il pacchetto dell’intera competizione. Gli abbonati del noto network satellitare potranno usufruire, infine, del servizio streaming gratuito dell’app Sky Go.

Cluj-Lazio, la seduta d’allenamento

Si riparte dal Cluj. Non c’è tempo per piangersi addosso, la Lazio ha l’occasione di rialzare la testa subito dopo la disfatta di Ferrara: giovedì l’inaugurazione della nuova avventura in Europa League. A Formello, intanto, sono andate in scena le prime prove tattiche: mister Inzaghi mischia le carte e cambia l’undici titolare. In difesa, l’unica certezza sarà – ancora – Acerbi, affiancato da uno tra Vavro e Patric sul centrodestra e da Bastos, sulla parte opposta. A centrocampo, chance per Cataldi in cabina di regia, che potrebbe essere affiancato da Berisha a posto di Luis Alberto. Sugli out laterali Jony e Lazzari a dividersi i compiti, Marusic deve ancora scontare la squalifica dopo il rosso di Siviglia. A trainare la squadra il tandem Correa-Caicedo.

Tutti disponibili per Inzaghi, anche Luiz Felipe ed Adekanye. Lukaku invece non è convocabile perchè non presente sulla lista UEFA.

Cluj-Lazio, le probabili formazioni

CLUJ (4-3-3): Arlauskis; Susic, Burca, Muresan, Camora; Luis Aurelio, Bordeianu, Dokovic; Deac, Rondon, Omrani. All.: Petrescu

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Berisha, Cataldi, Jony, Luis Alberto; Correa, Caicedo. All.: Inzaghi.