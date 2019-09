Bastos ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia

Manca poco più di un giorno alla sfida di Europa League tra il Cluj e la Lazio. Il match che andrà in scena in Romania sarà motivo di rivalsa per i biancocelesti, considerando gli strascichi per la cocente sconfitta di Ferrara contro la Spal. Bastos, difensore angolano, è intervenuto in conferenza stampa insieme a mister Inzaghi per presentare la partita di domani. Ecco le parole dell’ex Rostov.

Cosa pensa di poter dare alla Lazio ?

«Provo sempre a dare il 100%, la concorrenza tra difensori fa bene e aiuta a crescere».

Cosa temete degli avversari ?

«Il Cluj è una squadra forte, sarà una partita difficile ma siamo pronti a disputare un’ottima gara. La speranza è quella di tornare a Roma con i tre punti».