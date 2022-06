Lotito, promessa a Sarri: «Rinforzerò la Lazio»

Claudio Lotito ha assicurato a Sarri di rinforzare la Lazio nel mercato estivo: tutto ok anche sul fronte dell’indice di liquidità

Claudio Lotito ha tutta l’intenzione di costruire una Lazio ad immagine e somiglianza di Sarri. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, il presidente avrebbe promesso rinforzi a Sarri e la risoluzione della questione relativa all’indice di liquidità entro il 22 giugno.

Se Tare non riuscirà a sbloccare il mercato in uscita, sarà lo stesso Lotito a mettere mano al portafoglio e a versare i circa 5 milioni che servono per rientrare nei parametri. Le premesse per un’estate diversa ci sono tutte.