Lotito ANNUNCIA: «A breve TRE colpi di mercato! Sulla protesta dei tifosi DICO che...»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha annunciato tre colpi di mercato nell’immediato e non solo: le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha annunciato tre possibili colpi a stretto giro di posta nel calciomercato biancoceleste. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Se tutto andrà bene centrerò 3 colpi subito. Per lo stadio stiamo ultimando le verifiche, non manca molto. Sulla protesta non c’è un comunicato firmato, non sono state chieste le autorizzazioni alla questura. Attenzione a istigare l’odio. Non la vendo (la Lazio), la lascerò a mio figlio, lo ribadisco. È arrivata un’offerta araba da 600 milioni? Non c’è nulla di vero, per me questo club vale il doppio. Ci sono solo 250 milioni di patrimonio immobiliare, non ci penso proprio».