Classifica Serie A post lockdown: guida l’Inter, Lazio a quota 91

Classifica Serie A post lockdown: Lazio a quota 91. A guidare sono le due milanesi, con l’Inter davanti al Milan

Sicuramente, dopo il lockdown, la Serie A è cambiata per svariati motivi: stadi chiusi o parzialmente aperti, difficoltà economiche e tanto altro. Un qualcosa che sembra aver portato al livellamento.

Ed ecco che, come evidenzia il giornalista Giovanni Capuano sul suo profilo Twitter, la classifica del post lockdown vede una Lazio a quota 91 punti. In testa c’è l’Inter, con 129 punti in 55 gare. Segue il Milan a 119, ma con una gara in meno. Dietro l’Atalanta (115), il Napoli, a -20 dall’Inter e la Juve, addirittura a -29.