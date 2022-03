Classifica ricavi 2020/2021, qual è la posizione della Lazio?

La classifica ricavi della stagione 2020/2021 vede in testa il Manchester City. Ma qual è la posizione della Lazio?

Come riporta il sito Calcioefinanza.it, secondo quanto emerge dalla Football Money League 2022, pubblicata dallo Sports Business Group di Deloitte, è il Manchester City a guidare la classifica ricavi della stagione 2020/2021. A concludere il podio Real Madrid e Barcellona.

29esima posizione per la Lazio, che supera il Milan. La prima italiana è la Juventus, che occupa il nono posto. 14esimo posto per l’Inter e 27esimo per il Napoli.