Immobile a DAZN: «Bisogna fare lo step, su Kamada e i nuovi dico questo»

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato a DAZN nel post-partita della gara persa contro il Lecce: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN dopo Lecce-Lazio, Ciro Immobile ha dichiarato:

Ero partito bene, come la squadra, eravamo padroni del campo nel primo tempo, mi sembra di vivere un déjà-vu dell’anno scorso. I miglioramenti non li ha fatti questa squadra, lo step bisogna farlo. Non ho rivisto il gol mancato, me lo ricordo chiarissimo, 9 volte e mezza su 10 fai gol, non so come abbia fatto a prenderla, sono episodi del calcio, ci sta. Fisicamente e mentalmente sto benissimo, sono partito senza mai fermarmi nel precampionato, la scorsa stagione ho avuto un sacco di problemi alla caviglia che mi portavano tanti problemi muscolari, ho lavorato bene durante l’estate. Avremo modo di rifarci. Alla fine, questa è una squadra che ha fatto della difesa il suo punto forte, perché aveva l’aiuto di tutti, quando scopri la palla, non si può accorciare e si creano palle lunghe, alla fine il buco lo trovano, loro sfruttano le fasce perché abbiamo una difesa stretta. Abbiamo avute tante occasioni e potenziali occasioni per farle, mi ricordo l’azione di Isaksen e Felipe, la mia, insomma, iniziano a essere tante. Per difendere ci vogliono tante energie e noi non le abbiamo usate. Kamada è molto diverso da Milinkovic, inevitabilmente devi cambiare, ma anche gli altri giocatori ti portano a un altro gioco. Isaksen è un mancino e ha un modo di giocare diverso, ma a livello di rosa ci siamo completati, adesso è fondamentale che tutti assimilino quel che noi abbiamo fatto in due anni