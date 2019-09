Chiusura calciomercato: ecco le situazioni di Lazio, Juve e Roma in Borsa

La chiusura del calciomercato ha portato delle conseguenze in Borsa

La sessione estiva di mercato si è conclusa, e questo ha portato con se delle conseguenze per le squadre italiane quotate in Borsa. Ecco di seguito l’analisi effettuata da Money.it su Lazio, Juventus e Roma in seguito alla chiusura del calciomercato.

LAZIO – Il titolo della Lazio reagisce positivamente alla chiusura del calciomercato. Il titolo capitolino – dopo aver aperto in modo invariato rispetto alla chiusura delle contrattazioni di ieri con le azioni che si attestavano a 1,262 euro per azione – sta facendo segnare una crescita dello 0,31% con le azioni che vengono scambiate a 1,266 euro per azione.

JUVENTUS – Il titolo della Juventus segna una perdita di quasi 3 punti percentuali (precisamente 2,94%). Nonostante le vittorie in campionato, il titolo dei bianconeri non ne reagisce positivamente alla chiusura del campionato. All’apertura odierna infatti le azioni venivano scambiate a 1,4755 euro per azione, al momento invece si attestano a 1,4375 euro per azione.

ROMA – Positiva la reazione del titolo della Roma: il titolo giallorosso sta facendo segnare una crescita dello 0,60% con le azioni che si attestano a 0,504 euro per azione.