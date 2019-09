Ufficiale – Calciomercato Lazio, Wallace al Braga: i comunicati – FOTO

Wallace saluta la Lazio. Il brasiliano sarà un nuovo giocatore del Braga: i due club hanno trovato l’accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto

Prestito con diritto di riscatto, questa è la formula scelta da Lazio e Braga per il trasferimento di Fortuna Wallace. Il difensore è tornato al club portoghese. La società biancoceleste ha reso nota l’operazione tramite un comunicato ufficiale, di seguito: «La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente, sino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Wallace Fortuna dos Santos allo Sporting Clube de Braga. A quest’ultima società è stata riconosciuta l’opzione per acquisire definitivamente i diritti sportivi del calciatore».

IL COMUNICATO DEL BRAGA – «SC Braga annuncia di aver raggiunto un accordo con la SS Lazio per il trasferimento di Wallace, che indosserà la maglia dei Guerreiros in prestito per una stagione sportiva».