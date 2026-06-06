Chiesa è il giocatore perfetto per la Lazio! Avventura nella capitale dopo l’addio al Liverpool?

Federico Chiesa è in cerca di una possibilità per rilanciarsi dopo due stagioni da comprimario nella rosa dei Reeds. La Lazio arriva nel momento giusto

Se c’è stata una grande pecca nella rosa della Lazio delle ultime stagioni è quella della mancanza di giocatori capaci di saltare l’uomo, cosa che ha sbilanciato la squadra verso sinistra dove l’unico giocatore in possesso di un importante bagaglio tecnico è sempre stato Mattia Zaccagni.

Nel momento in cui la squadra ha deciso di affidarsi completamente a lui, inevitabilmente il gioco della Lazio è diventato prevedibile. Per bilanciare questa tara dell’organico biancoceleste si dovrebbe puntare su uno o due giocatori tecnici, capaci di creare la superiorità numerica e quindi di incidere palla al piede. E sembrano cascare a pennello le ultime dichiarazioni di Federico Chiesa, il quale, ormai ai titoli di coda della sua esperienza britannica con la maglia del Liverpool, ha ammesso di voler tornare in Italia e di voler riprendere a giocare in Serie A.

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Chiesa è il giocatore giusto per la Lazio?

Il suo profilo è esattamente quello di un giocatore di questo tipo, tecnico, abile palla al piede, veloce, dotato di una buona progressione nonostante gli infortuni che l’hanno frenato negli ultimi anni, e soprattutto accessibile. Questo perché parliamo di un giocatore che lascerà i Reds senza che ci sia bisogno di un esborso importante, e anche il suo ingaggio è calato negli anni a causa degli infortuni che hanno limitato il suo rendimento.

Parliamo di un giocatore che risponde alle necessità della Lazio, che ha bisogno di rilanciarsi e che nella Capitale potrebbe farlo tornando a essere centrale. Il piano di ricostruzione dei biancocelesti, infatti, potrebbe passare da giocatori del genere, vogliosi di riprendersi il tempo perso, con un ingaggio contenuto, e quindi una spesa calibrata.

Giocatori subito integrabili nel nuovo sistema di gioco, perché se quello che era il calcio di Maurizio Sarri necessitava di giocatori specifici in posizioni precise, invece potrebbe essere molto diverso il contesto tattico che verrà disegnato da Gennaro Gattuso. Un tecnico che in Chiesa ha mostrato grande apprezzamento, tanto che, nonostante il basso minutaggio in Inghilterra, decise di chiamarlo in Nazionale; cosa che fu impedita dall’ennesimo problema fisico del classe 97′ nato a Genova.

Gattuso stima Chiesa, la Lazio ha bisogno di un giocatore come Chiesa, ma probabilmente in questo momento è più Chiesa a necessitare di una squadra come la Lazio, di un’occasione come quella che gli può dare la società biancoceleste. Non è finita qui. Chiesa può avere ancora futuro e può essere il futuro della Lazio

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I numeri delle ultime stagioni di Chiesa

Si tratta di un giocatore di 28 anni. Un giocatore che sì, viene da due stagioni nelle quali ha avuto poco spazio, anche a causa dei postumi delle problematiche avute alle ginocchia, ma comunque di un giocatore ancora giovane, un calciatore in cerca di rilancio, nonché di un attaccante che nel campionato di Serie A è stato protagonista prima con la Fiorentina e poi con la Juventus.

Tutto ciò arrivando a segnare 47 reti e fornire 44 assist in un totale di 235 presenze. Numeri che ci restituiscono uno dei più grandi talenti della sua generazione. Il calciatore ligure ha bisogno che il calcio gli restituisca quello che gli è stato tolto a forza di infortuni. Chiaramente negli ultimi due anni ha giocato poco, per quanto nell’ultima stagione si sia rilanciato; infatti, nella stagione ’24-’25 non arriva a 20 presenze, ha segnato due tre gol e altrettanti assist, con un impiego anche nella formazione Under 21 del Liverpool nell’ottica di ottica recuperare del minutaggio.

Questa è invece stata una stagione nella quale, pur con un impiego ancora molto ridotto, ha trovato spazio. Infatti, ha ottenuto 36 gettoni e ha segnato tre gol e fornito tre assist. Ma, nonostante questo, parliamo di un giocatore in un lento ma progressivo percorso di risalita che potrebbe sposarsi con la voglia di crescita della Lazio.

La scelta spetterà a lui, giocatore sul quale c’è anche l’interesse del Como, ma che in Lombardia difficilmente avrebbe lo spazio che la Lazio potrebbe consentirgli. Vedremo il futuro di Chiesa quale sarà, e se la sua rinascita sarà nella Capitale.