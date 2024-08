Chiesa Lazio, SVELATO il retroscena sulla Roma: ecco COSA è successo con il club giallorosso. Le ultime sul futuro dell’attaccante

A giugno c’era stato un contatto tra Chiesa, accostato anche al calciomercato Lazio, e De Rossi, ma l’attaccante della Juve ha preso tempo e la Roma non ha gradito questo atteggiamento.

A svelare il retroscena è Valentina Mariani a Sky Sport spiegando che la nuova dirigenza giallorossa e il nuovo allenatore non hanno ritrovato nel giocatore la fame e la voglia di indossare la maglia capitolina che cercano nei potenziali, nuovi acquisti. Per questo la trattativa non è mai partita.