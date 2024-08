Chiesa Lazio, ancora un INDIZIO della Juve: fuori dai CONVOCATI per la prossima amichevole, le ULTIME

Ancora un indizio per l’uscita di Federico Chiesa, che piace anche alla Lazio, dalla Juve: non convocato per la prossima convocazione

Tramite i propri canali ufficiali, la Juve ha diramato la lista dei giocatori a disposizione di Thiago Motta per l’amichevole di domani contro l’Atletico Madrid. Ancora fuori Federico Chiesa, ormai ai margini della rosa e seguito anche dal calciomercato Lazio, così come gli altri calciatori in esubero.

Escluso anche Arkadiusz Milik che resta alla Continassa per portare avanti il lavoro di riatletizzazione, così come l’infortunato Adzic.