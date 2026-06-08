Chiarodia obiettivo concreto per la Lazio! Tutti i dettagli sul giovane talento in orbita biancoceleste

Lazio, Fabio Chiarodia nel mirino del direttore sportivo Angelo Fabiani: il centrale italo tedesco è pronto a fare il salto in Serie A in vista della prossima stagione

La Lazio sta lavorando con attenzione per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, il d.s. Angelo Fabiani sta valutando l’opzione di puntare su giovani prospetti di grande talento, con particolare attenzione alla linea verde.

Tra i nomi più caldi spicca quello di Fabio Cristian Chiarodia, centrale classe 2005 di proprietà del Borussia Mönchengladbach. Il giovane difensore, reduce da una stagione con 16 presenze tra campionato e coppe in Germania, ha recentemente vestito la maglia dell’Italia e si conferma uno dei talenti emergenti nel panorama europeo.

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Lazio e Chiarodia: caratteristiche tecniche e versatilità

Chiarodia è un difensore centrale mancino, capace di adattarsi anche al ruolo di terzino sinistro, qualità che lo rende particolarmente interessante per la strategia di mercato della Lazio. Nato a Oldenburg, in Germania, ma con cittadinanza italiana, ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Werder Brema, distinguendosi per visione di gioco, propensione al passaggio pulito e abilità nel gioco aereo. La società capitolina vede in lui un profilo capace di inserirsi gradualmente in prima squadra, portando freschezza e qualità a basso costo rispetto a calciatori già affermati.

Lazio e mercato: Chiarodia occasione concreta

Il Borussia Mönchengladbach non renderà semplice l’acquisto di Chiarodia, ma la Lazio spera di approfittare della scadenza del contratto del giocatore, prevista per giugno 2027, per chiudere l’affare a condizioni contenute. Il direttore sportivo Fabiani è al lavoro per monitorare il giovane difensore, valutando tempi e modalità di inserimento in rosa.

La trattativa, sebbene complessa, potrebbe rappresentare un’occasione importante per rafforzare la linea difensiva della squadra di Gennaro Gattuso, con un investimento mirato su un prospetto che già oggi mostra grandi potenzialità.

In vista della prossima stagione, la Lazio sembra intenzionata a puntare su giovani di talento come Chiarodia, capaci di crescere all’interno del progetto tecnico della società. Se la trattativa dovesse andare in porto, il centrale italo-tedesco potrebbe diventare un tassello importante per il futuro della difesa biancoceleste, garantendo solidità, versatilità e prospettiva di lungo termine.

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