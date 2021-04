Chi è Kaio Jorge, giocatore del Santos nel mirino della Lazio

Kaio Jorge è il nuovo obiettivo di mercato della Lazio. E sull’attaccante del Santos c’è davvero tanto da raccontare.

Kaio Jorge è il nome nuovo che sembrerebbe essere finito sul taccuino della Lazio. Il classe 2009 del Santos è esploso nel 2019, quando si è preso la ribalta in Patria e ha attirato su di lui le attenzioni di molti club europei.

CARRIERA – Nato nel Pernambuco nel 2002, è un figlio d’arte. Infatti suo papà Jorge Ramos è infatti stato un giocatore dalla carriera discreta. Ed è stato proprio lui ad accompagnarlo al primo provino, svoltosi in quel di Recife. Inizia come giocatore di futsal, ma a San Paolo trova la sua dimensione fin da subito. Nonostante i suoi 176 cm, nel vivaio del club paulista si è fin da subito fatto strada, giocando praticamente sempre sotto età. Per esempio, nel 2018, ad appena 15 anni, ha portato il club al trionfo finale alla Copa Sao Paulo.

CARATTERISTICHE TECNICHE – La sua principale caratteristiche è senza alcun dubbio il fiuto del gol. Rapidità, potenza e precisione rappresentano un bagaglio tecnico di altissimo livello. Può giocare da seconda punta, ma anche come terminale alto in 4-2-3-1. Insomma, Kaio Jorge fa anche della duttilità un suo marchio di fabbrica. Insomma, un talento made in Brasile su cui la Lazio pare davvero aver messo gli occhi.