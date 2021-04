Mercato Lazio, occhi in Sudamerica per un giovane attaccante

La Lazio continua a muoversi sotto traccia per mettere a segno un nuovo colpo di mercato: il mirino di Igli Tare punta anche in Sudamerica

Dopo la dura sconfitta subita ieri sera contro il Napoli, la Lazio si è messa subito al lavoro sia in campo che in ufficio, in particolare per quanto riguarda il mercato. Infatti, il club biancoceleste sarebbe già pronta a mettere a segno un colpo per la prossima estate.

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia si tratta del giovane Kaio Jorge, attaccante del Santos classe 2002. L’affare sembra ormai in dirittura d’arrivo, anche se ci sono da limare ancora le commissioni richieste dall’agente del giocatore: al momento, le cifre si aggirano attorno ai 12 milioni di euro solo per il cartellino. Il ds Igli Tare, dunque, ha puntato il mirino in Sudamerica.