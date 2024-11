Cherki Lazio, le parole del proprietario del Lione: «Se andrà via sarà una sua scelta»

Cherki Lazio, le parole di John Textor, proprietario del Lione, sulla situazione del club e sulle eventuali cessioni che dovrà fare il club

Il Lione nella prossima sessione di calciomercato sarà chiamato a tante cessioni per cercare di ripianare almeno 100 dei 500 milioni di debiti che la società francese ha se vuole evitare la retrocessione. Per questo motivo molti dei giocatori chiave, Cherki in particolare, che piace anche al calciomercato Lazio, sembrano destinati a lasciare il club. Di seguito le parole di John Textor, proprietario della squadra.

CESSIONI – «Abbiamo 29 giocatori in prima squadra. Idealmente avremmo bisogno di 23 o 24 giocatori. Ci sono sei giocatori di troppo, alcuni non se ne sono andati. Pierre Sage deve decidere quale giocatore mettere in campo abbiamo troppi giocatori».

CHERKI – «Abbiamo perso 15 milioni di euro dalla sua cessione ma abbiamo ottenuto un contratto più a lungo termine (scadenza 2026, ndr). Ha più valore oggi che quest’estate. Dovrebbe restare a gennaio, ma sarà una sua scelta, come sempre nel calcio».