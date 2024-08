Cherki Lazio, c’è anche il PSG? La risposta di Luis Enrique

Cherki Lazio, sul francese in uscita dal Lione c’è anche il Paris Saint-Germain? La risposta del tecnico dei parigini, Luis Enrique

Non c’è ancora chiarezza sul futuro di Rayan Cherki, obiettivo del calciomercato Lazio. Il francese è in uscita dal Lione, ma al momento tutte le squadre interessate, biancocelesti compresi, sono in attesa di vedere come si svilupperà la vicenda.

Tra le squadre ci sarebbe anche il PSG: in conferenza stampa il tecnico Luis Enrique ha così commentato l’interesse dei parigini: «Non ho niente da dire su nessun giocatore che non sia al PSG»