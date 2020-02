Chelsea, Lampard su Giroud: «Ecco perchè non l’ho convocato»

Lampard, tecnico del Chelsea, ha motivato la sua scelta di convocare Giroud per la gara contro il Leicester

Lampard non ha dato il via libera. Così è stato motivato il mancato arrivo di Giroud alla Lazio. Una scelta giustificata dal mancato acquisto di un eventuale sostituto per il reparto offensivo. Lo stesso Lampard che, però, non ha convocato il giocatore per la gara contro il Leicester. Una scelta che, durante il post partita, ha spiegato così:

«Perché non ho portato Giroud a Leicester? Non ha nulla a che fare con il suo stato d’animo. Però in questi ultimi giorni c’è stata grande pressione mediatica attorno a Olivier, quindi ho pensato che fosse il caso di lasciarlo a riposo. Ora non ci vedremo per una settimana e penso che sia la cosa migliore per tutti. Quando torneremo ad allenarci e a lavorare sodo, Giroud sarà qui con noi. Giocherà se dimostrerà di meritarselo in allenamento, perché è così che scelgo sempre la formazione: avrà le sue chance».