Champions, Zenit-Lazio: ecco le probabili scelte dei due allenatori

Gravi assenze da ambo le parti, Lazio nuovamente decimata.

Le probabili formazioni del match tra Zenit e Lazio in programma alla Gazprom Arena di San Pietroburgo alle 18.55 italiane secondo Il Messaggero sono le seguenti: ospiti in campo come da rifinitura, con Reina tra i pali; Ramos, Hoedt e Acerbi in difesa; Marusic, Milinkovic, Parolo, Akpa Akpro e Fares a centrocampo; Pereira e Muriqi in avanti. Questi ultimi sono comunque in ballottaggio serrato con Correa e Caicedo. Per i padroni di casa in porta Kerzhakov, difesa a 4 con Karavev, Lovren, Rakitskiy e Douglas Santos, centrocampo con Barrios, Musaev e Wendel, in avanti Erokhin, Dzyuba e uno tra Sutormin e Zhirkov. Assenti illustri: da una parte Malcom, Driussi e Azmoun, dall’altra Leiva, Lazzari, Luis Alberto e Immobile.