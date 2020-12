A RadioRadio è stata presentata la gara delle 21 tra BVB e Lazio

Ai microfoni di RadioRadioLoSport è stata presentata la gara di Champions tra Borussia Dortmund e Lazio, valevole per la quinta giornata del Gruppo F. Ecco le parole di Alessandro Vocalelli.

«Io penso sia molto molto complicato vincere in casa del Borussia Dortmund, credo sarebbe un risultato storico per il calcio italiano e per la Lazio. Il pari sarebbe già un ottimo risultato, è una gara quasi proibitiva».