Champions League, arrivano nuovi pagamenti alle italiane: ecco quanto incassa la Lazio

La Uefa ha elargito una nuova tranche di pagamenti alle squadre italiane che partecipano alla Champions League: le cifre

Come rende noto Calcio & Finanza, è arrivata una nuiva tranche di pagamenti da parte della Uefa alle squadre italiane che partecipano alla Champions League.

La cifra complessiva è di 34,7 milioni di euro tra prima parte di market pool (un dato legato al valore del mercato televisivo della Champions nel nostro Paese) e bonus per i risultati di questi primi tre turni. I club di Serie A, nel dettaglio, hanno ottenuto: cinque vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Ecco i dettagli, e la cifra incassata dalla Lazio.

UEFA- Il club che incasserà di più questa volta è il Napoli, con 12,4 milioni di euro. La cifra è spinta dalla prima parte di market pool, legata alla posizione in classifica dei partenopei nella Serie A 2022/23, edizione del campionato che li ha visti trionfare per la terza volta nella storia.

Segue l’Inter con 9,93 milioni di euro. Quello nerazzurro è il club che ha fatto registrare il percorso migliore finora tra gli italiani, con due vittorie e un pareggio. Terza piazza per la Lazio, che incassa 8,83 milioni di euro dalla UEFA tra market pool (oltre 5 milioni di euro) e i premi per i risultati ottenuti finora nel percorso, fatto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

L’ultimo posto a livello di ricavi è per il Milan, distante con soli 3,56 milioni di euro. I rossoneri pagano il quarto posto in Serie A della passata stagione e il percorso peggiore in Champions fino a questo momento tra le italiane, fatto di due pareggi (con Newcastle e Borussia Dortmund) e una sconfitta, con il Paris Saint-Germain.