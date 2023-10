Champions League Lazio, il Celtic non molla in campionato e vince 3-1 con l’Hearts

Champions League Lazio, gli scozzesi in campionato in attesa della Champions si impongono per 3-1 con l’Hearts

A pochi giorni dal ritorno in campo per la Champions League, anche il Celtic ha giocato la sua partita di campionato in attesa del match con l’Atletico. La formazione di Rodgers si è imposta 3-1 grazie alle reti segnate da O’Riley, Maeda, Furuhashi e Iwata. Da segnalare il rigore sbagliato da Hatata