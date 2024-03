Champions, la Lazio si gioca un posto per i quarti con il Bayern: ecco quanto vale il passaggio del turno. I dettagli

La Lazio domani sfiderà il Bayern Monaco per giocarsi un posto nei quarti di finale della Champions League. Un match storico per i biancocelesti, ma che può rappresentare anche una risorsa importante per le casse del club.

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, finora le aquile si sono garantiti un minimo di 60 milioni di euro (tra partecipazione e risultati) con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions a cui aggiungere gli incassi del botteghino dell’Olimpico. Andare avanti porterà nelle casse di uno dei due club un premio di ulteriori 10,6 milioni di euro.