Champions, Atalanta batte l’Ajax ad Amsterdam e passa il turno

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini passa il turno in Champions League vincendo in casa dell’Ajax a dieci minuti dal fischio finale grazie ad un gol di Muriel, subentrato a Zapata. I bergamaschi arrivano dunque secondi nel girone del Liverpool mentre i Lancieri olandesi dovranno accontentarsi del terzo posto che significa Europa League. Gli orobici per il secondo anno consecutivo superano la fase a gironi e saranno sorteggiati con una delle teste di serie nel sorteggio di Nyon, esattamente come la Lazio. La sola differenza è che Papu Gomez e compagni potrebbero pescare il Borussia Dortmund mentre non troveranno certamente il Liverpool.