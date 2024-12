Cetinja Lazio Women: «Grande partita e grande vittoria»

Le parole di Sara Cetinja, portiere della Lazio Women, dopo la vittoria ottenuta dalle biancocelesti contro il Milan

Sara Cetinja ha commentato la vittoria della Lazio Women contro il Milan. Di seguito le sue parole ai cronisti presenti.

PAROLE – «È stata una grande partita e una grande vittoria, l’aspettavamo da tanto e secondo me dovevamo vincere sempre perché abbiamo fatto bene. Purtroppo non è andata così, ma ora ci siamo sbloccate e andiamo avanti. Dal mio punto di vista, purtroppo non abbiamo raccolto quello che ci meritavamo e secondo me dovevamo stare molto più in alto in classifica per quello che abbiamo fatto vedere. Per l’impegno che abbiamo messo, ma andiamo avanti. La squadra sta crescendo, lavoriamo e non molliamo mai. Sono molto contenta, per la squadra, per lo staff e per la società. Meritavamo di vincere molte più partite, ma sono contenta di aver aiutato la squadra. Coppa Italia? Noi guardiamo ogni partita per andare a vincerla, non importa se c’è la Juve o il Milan».