Cesari svela il retroscena che fa discutere: «Pairetto dice a Zaccagni "Mi stai dando fastidio". Se ti rivolgi così a un calciatore...»

Cesari, ex arbitro, svela il retroscena che fa discutere su Roma Lazio: il commento dell’ex fischietto di gara su quanto successo

Graziano Cesari, negli studi di Pressing, ha così analizzato un episodio da moviola di Roma Lazio accaduto nelal ripresa del match.

LE PAROLE – «Pairetto gli dice “Mi stai dando fastidio”. La risposta di Zaccagni è secca “Anche tu a me dai fastidio”. Qui c’è qualche cosa che non funziona, qualche cosa che manca in questa situazione. Se ti rivolgi a un calciatore in questo modo tutti gli altri intorno in qualche modo si sentono anche legittimati a risponderti in quel modo».