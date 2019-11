Celtic, McGregor: «Contro la Lazio sarà difficile, sappiamo quanto è forte»

Il Celtic si prepara ad affrontare una Lazio arrabbiata: la qualificazione passa tutta per la gara dell’Olimpico. McGregor ha commentato la sfida

A poche ore dal match contro la Lazio, Callum McGregor – centrocampista del Celtic – ha analizzato la sifda che questa sera accenderà l’Olimpico. Sul sito ufficiale del club, l’intervista al giocatore: «La prima partita è stata un vero stimolo per la nostra fiducia ed è stata una grande serata. Uscirne vincenti ci dà fiducia nel venire qui e ottenere un risultato positivo. Questa settimana ci siamo allenati, siamo preparati. È stato un grande match al Celtic Park, con due squadre davvero buone che giocavano bene a calcio».

«Qui sarà difficile e diverso, e probabilmente l’onere sarà più su di loro per attaccare. Sappiamo quanto sono forti in attacco e il centrocampo che li supporta. Sarà una partita difficile e dovremo giocare davvero bene per ottenere qualcosa. Dobbiamo andare avanti in Europa, dopo un ottimo inizio dobbiamo andare avanti. È importante assicurarci la qualificazione, un buon pareggio e poi partire da lì».