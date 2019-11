Celtic, Lennon: «Abbiamo fatto grandi prestazioni ma non ci rilasseremo»

Celtic, l’allenatore Neil Lennon ha parlato in conferenza stampa del percorso della sua squadra in Europa League

Domani ci sarà Lazio-Cluj e la squadra di Inzaghi dovrà fare di tutto per aggrapparsi all’ultima speranza per salire sul treno qualificazione. Contemporaneamente il Celtic giocherà contro lo Stade Rennes per provare a fare punteggio pieno. Ecco le parole in conferenza stampa dell’allenatore Neil Lennon sul girone E:

«Vincere contro il Rennes ci permetterebbe di passare ai sedicesimi da primi in classifica. Finora abbiamo fatto grandi prestazioni in Europa e quindi vorremmo continuare su questa linea. Essere in questa condizione di classifica in un girone con Lazio, Cluj e Rennes è qualcosa di molto soddisfacente, ma non ci rilasseremo.»