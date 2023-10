Celtic-Lazio, streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League in programma mercoledì 4 ottobre alle 21

Dopo la sconfitta di ieri in campionato contro il Milan, la Lazio di Maurizio Sarri si rituffa con la testa alla Champions League e alla gara di mercoledì 4 ottobre col Celtic in trasferta.

La sfida, fondamentale dopo il pari della prima giornata contro l’Atletico Madrid, sarà visibile su Sky Sport o in streaming su NOW, Sky Go e Mediaset Infinity.