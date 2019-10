All’ultimo secondo di Celtic Lazio, Forster ha fatto una parata incredibile su Cataldi. Il portiere ha rilasciato un’intervista in lacrime

Una parata incredibile a tempo quasi scaduto ha salvato il risultato. Fraser Forster è senza dubbio uno dei protagonisti del match tra Celtic e Lazio, ha lettaralmente compiuto un miracolo sul bolide terra aria di Danilo Cataldi. Un missile indirizzato sotto l’incrocio, deviato d’istinto in calcio d’angolo. Per l’estremo difensore è una sorta di rivincita contro la sfortuna, che da un anno e mezzo lo aveva costretto a fare da spola tra infermeria e panchina con la maglia del Southampton. Il peggio è alle spalle, così in lacrime si è espresso al “Daily Record” dopo la gara: «E’ un momento speciale che non riesco a trasformare in parole. Non credo sia possibile spiegare quanto questo significhi per me, è stato fantastico fare certe parate e aiutare il club a vincere». Una soddisfazione per l’atleta, una delusione per la Lazio che vede complicarsi il discorso classifica.