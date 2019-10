Celtic Lazio, le pagelle dei quotidiani: bene Lazzari e Caicedo, Jony tra i peggiori

Ecco le pagelle date dai principali quotidiani sportivi ai giocatori biancocelesti, protagonisti del match europeo Celtic-Lazio

La partita della Lazio contro il Celtic non è stata digerita da tanti tifosi ed addetti ai lavori, che non si spiegano come la squadra di Inzaghi riesca a farsi rimontare con tanta facilità. Dopo il pareggio positivo contro l’Atalanta, in casa Lazio si deve fare i conti con un’altra sconfitta. Tra i singoli, negativa la prestazione di Jony, autore di troppi errori, anche quando ha avuto a che fare con semplici palloni a centrocampo. Lo spagnolo risulta nervoso, sente la pressione su di sé dal brutto errore fatto a San Siro. Tra i migliori, invece, Lazzari, che porta in vantaggio la squadra con il primo gol in biancoceleste ed in Europa, e Caicedo. Di seguito, le pagelle di Celtic-Lazio:

CORRIERE DELLO SPORT – Strakosha 6; Bastos 5, Vavro 6, Acerbi 6,5; Lazzari 6,5, Parolo 5,5, Leiva 5,5, Milinkovic 6, Jony 5 (dal 69′ Lulic 6); Correa 5,5 (dal 73′ Immobile s.v.), Caicedo 7 (dall’85’ Cataldi s.v.). All. Inzaghi 5,5.

GAZZETTA DELLO SPORT – Strakosha 5; Bastos 5,5, Vavro 5, Acerbi 6; Lazzari 6,5, Parolo 6, Leiva 6, Milinkovic 5, Jony 5 (dal 69′ Lulic 5,5); Correa 5 (dal 73′ Immobile 5), Caicedo 6 (dall’85’ Cataldi s.v.). All. Inzaghi 5.

IL MESSAGGERO – Strakosha 6; Bastos 5, Vavro 4,5, Acerbi 5; Lazzari 7, Parolo 4,5, Leiva 5, Milinkovic 5, Jony 5 (dal 69′ Lulic 5); Correa 5 (dal 73′ Immobile 5,5), Caicedo 6 (dall’85’ Cataldi s.v.). All. Inzaghi 5.

IL TEMPO – Strakosha 5,5; Bastos 6, Vavro 7, Acerbi 5,5; Lazzari 7, Parolo 6, Leiva 7, Milinkovic 6,5, Jony 5 (dal 69′ Lulic 5,5); Correa 5,5 (dal 73′ Immobile 5,5), Caicedo 7 (dall’85’ Cataldi 6). All. Inzaghi 5,5.