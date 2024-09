Castrovilli, l'ex viola FESTEGGIA il premio resilienza: «Questo riconoscimento...»

Castrovilli, l’ex viola si prepara per essere a disposizione di Baroni ma nel frattempo festeggia il premio ricevuto

E’ un elemento sul quale Baroni vuole contarci al più presto per la Lazio, ma nel frattempo Castrovilli si gode il prestigioso riconoscimento Premio Resilienza, e lo festeggia in una videochiamata rilasciando queste dichiarazioni

PAROLE – Sono onorato, rappresenta per me un riconoscimento molto significativo per me, la testimonianza del duro lavoro e della dedizione verso la mia più grande passione, il calcio. Quindi è un privilegio essere tra i premiati del Nereo Rocco, voglio ringraziare tutti i presenti e la giuria